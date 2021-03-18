انت الان تتابع خبر بالفيديو: مواطنون يشكون من استمرار ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من انها تسجل ارتفاعا ملحوظا في اسعارها، الا انها تتضاعف بين فترة واخرى، الادوية في الصدليات انهكت جيوب المرضى لا سيما اصحاب الدخل المحدود الذين طالبوا بضرورة فرض تسعيرة موحدة تلتزم بها جميع الصيدليات.وعزا اصحاب الصيدليات غلاء الادوية الى الارتفاع الحاصل في اسعار صرف الدولار، فيما القوا باللوم على نقابة الصيادلة اثر تلكؤها في تطبيق قانون يوحد اسعار مبيعات الادوية الامر الذي قد يسهم في تقليل تلاعب بعض الصيادلة بقيمة الدواء .

كثيرة هي الازمات التي تثقل كاهل المواطن منها ارتفاع في اسعار الصرف واخرى ارتفاع في اسعار المسلتزمات الصحية ليبقى المواطن في حيرة جراء قرارات حكومية متخبطة بحسب قوله.