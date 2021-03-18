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انت الان تتابع خبر بالوثائق: الصحة تطالب باستثناء ملاكاتها من قانون التقاعد وتعيين الخريجين الجدد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خاطبت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مفاتحة مجلس النواب لاستثناء الملاكات الصحية والطبية والتمريضية من قانون التقاعد المعدل، فيما طالبت بتعيين الخريجين الجدد.
واوضحت وزارة الصحة في كتابها، ان "الوزارة امام تحد كبير للايام القادمة التي ستكون اشد قساوة لمواجهة جائحة كورونا نتيجة للنقص الحاصل بملاكاتها"، مشيرة الى ان "طلبها يأتي نظرا للحاجة الماسة لخدماتهم من اجل مكافحة الجائحة ".
كما وجهت كتابا آخر، "تطالب فيه باستحصال الموافقة على اصدار تشريع نيابي عاجل لمباشرة المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته، الخاص بالتدرج الطبي والصحي لضمان حماية النظام الصحي العراقي وسلامة المواطنين وعدم انتظار قانون الموازنة بسبب الوضع الطارئ، مؤكدة "ضرورة الايعاز لوزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لمباشرة خريجي 2018-2019، وتعيين خريجي 2019-2020 المشمولين بالقانون المذكور آنفا".