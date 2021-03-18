بالوثائق: الصحة تطالب باستثناء ملاكاتها من قانون التقاعد وتعيين الخريجين الجدد

بغداد - ياسين صفوان - خاطبت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مفاتحة مجلس النواب لاستثناء الملاكات الصحية والطبية والتمريضية من قانون التقاعد المعدل، فيما طالبت بتعيين الخريجين الجدد.

واوضحت وزارة الصحة في كتابها، ان "الوزارة امام تحد كبير للايام القادمة التي ستكون اشد قساوة لمواجهة جائحة كورونا نتيجة للنقص الحاصل بملاكاتها"، مشيرة الى ان "طلبها يأتي نظرا للحاجة الماسة لخدماتهم من اجل مكافحة الجائحة ".