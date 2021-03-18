سامية حسن.. أول امرأة على بعد خطوات من رئاسة تنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المعارضة في تنزانيا، الخميس، نائبة الرئيس سامية حسن لأداء اليمين الدستورية رئيسة للبلاد، خشية الفراغ الدستوري بعد وفاة الرئيس لتصبح بذلك أول سيدة تتولى المنصب.

وقال زعيم المعارضة زيتو كابوي، في تصريحات صحفية: "لا بد أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين على الفور".



وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس البالغة من العمر 61 عاما الرئاسة في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس التي تبلغ 5 سنوات، والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية.

وكانت نائبة الرئيس قد أعلنت في خطاب للشعب، مساء الأربعاء، وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي عن 61 عاما، جراء مرض في القلب لازمه منذ عشر سنوات.

وقالت إنه يجري الإعداد لدفنه، لكنها لم تشر إلى موعد أداء اليمين، فيما انهالت رسائل التعازي عليها.

ولم يظهر الرئيس الراحل على الملأ منذ 27 فبراير/شباط مما أثار شائعات أنه أصيب بكورونا.

وكان ماجوفولي اشتهر باسم "البلدوزر" لما عُرف عنه من تطبيق سياساته رغم اعتراضات المعارضة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، مساء الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة باستمرار دعم التنزانيين وهم ينادون باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمل على مكافحة جائحة كورونا".

ورغم أن نائبة الرئيس دافعت علنا عن أسلوبه في القيادة ومثّلته مرارا في الخارج، فإنه يُعرف عنها أنها أقل ميلا للمواجهة وأكثر استعدادا للحوار مع وسائل الإعلام.