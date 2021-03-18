شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 460 حالة لترتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و428239 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 93824 حالة.



وذكر المركز الروسي لمكافحة الوباء، ان الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، وأن 11.9% منها لم تكن حاملة لأعراض الإصابة..مشيراً الى تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 12061 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و37036 شخصا.