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روسيا تسجل 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 460 حالة لترتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و428239 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 93824 حالة.

وذكر المركز الروسي لمكافحة الوباء، ان الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، وأن 11.9% منها لم تكن حاملة لأعراض الإصابة..مشيراً الى تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 12061 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و37036 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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