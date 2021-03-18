عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت نائبة الرئيس التنزاني سامية حسن، عن وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي متأثراً بمرض في القلب.



وقالت نائبة الرئيس التنزاني لمحطة (تي.بي.سي)" لقد فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي الذي توفي متأثراً بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج".

وأضافت "أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يومًا من الحداد وتنكيس الأعلام."

وستصبح نائبته سامية حسن أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.