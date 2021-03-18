السلطات الصحية بليبيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 1032 حالة، و13 وفاة، وشفاء 1235 شخصا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، ، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 491 إصابة و914 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 149 ألفا و207 أشخاص، بينهم 10 آلاف و614 حالة نشطة، وتوفي 2435 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت، الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة بالسلالة جنوب أفريقيا بالإضافة إلى طفرة لندن من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الاأواع الجديدة التي ظهرت لأول مرة في ليبيا تتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت تقارير للأمم المتحدة، صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.