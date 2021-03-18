استشهاد 5 جنود من أفراد الحزام الأمني في باحور بهجوم مسلح للقاعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر يمنية اليوم الخميس، بأن 5 عناصر من قوات الحزام الأمني استشهدوا في باحور، إثر هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم ”القاعدة“.



وقال مصدر أمني إن المسلحين هاجموا نقطة أمنية قرب المدينة، فجر الخميس، واشتبكوا مع الجنود وقتلوا 5 منهم على الأقل.

ونقلت شبكة “إرم نيوز“ عن صحيفة ”عدن الغد“، قتل بعض جنود النقطة الأمنية ذبحاً عقب استسلامهم، فيما قتل المسلحون عدداً من المدنيين الذين تواجدوا في المنطقة.

جاء ذلك في أعقاب محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخدمة الاجتماعية والتأمينات عبدالناصر الوالي خلال توجهه إلى عمله.

وانفجرت عبوة ناسفة في موكب الوالي، فيما لم تنفجر عبوة أخرى وجدت في المكان، ولم يسجل سقوط أي ضحايا جراء التفجير.