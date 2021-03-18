تلفزيون البحرين يرد على قناة "الجزيرة" القطرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

رد تلفزيون البحرين، اليوم الخميس، على تقرير نشرته، قبل أيام، قناة ”الجزيرة“ القطرية، وأثار حفيظة المنامة.



وبثت الجزيرة ضمن برنامج ”خارج النص“، الأحد الماضي، شهادات تزعم أن البحرين عرّضت معتقلين متورطين في تمرد داخل ”سجن جو“ عام 2015 للتعذيب .. وفق “إرم نيوز“.

وعرض التلفزيون البحريني تقريرا مصورا بعنوان ”الجزيرة القطرية.. عبء على المواطن القطري“ استعرض فيه عددا من النقاط التي رأى أنها تمثل استهدافا للبحرين.

وجاء في التقرير البحريني: ”منبر مَن لا منبر له، بهذا الشعار انطلقت قناة الجزيرة القطرية للعالم العربي، وانطلقت مع هذا الشعار كل الأصوات النشاز التي وجدت في الجزيرة منبرا لها، لإيصال رسائل التحريض والكراهية وزرع الفتن في الأوساط الخليجية والعربية، ومن بينها مئات التقارير والبرامج التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج“.

وأضاف التقرير: ”في كل مرة توجه الجزيرة منبرها نحو البحرين تتصدى له الجبهة الداخلية بوقفة رجل واحد من جميع المؤسسات الأهلية والرسمية، فنوايا القناة باتت مكشوفة للعالم، وشعار (منبر من لا منبر له) كشف أن القناة وبدعم مموليها تهدف إلى وضع الأرضية الإعلامية الخصبة لكل ناقم وخارج على القانون، حتى صارت عبئا على المواطن القطري.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، أرسلت لنظيرتها القطرية، الأربعاء، مذكرة احتجاج، استنكرت فيها بث قناة ”الجزيرة“، برنامجا مسيئا للبحرين.

وقالت الخارجية البحرينية: إنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد ”لما احتوى عليه البرنامج من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكل الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس، ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار“.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن البرنامج المذكور الذي بثته القناة القطرية، يوم الأحد الماضي، ”يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا“.