شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 6 إصابات جديدة بـ «كورونا» وروسيا 460 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 90072 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وسجلت روسيا، الخميس، 9803 إصابات جديدة بمرض «كوفيد-19» منها 1934 في موسكو ليرتفع عدد الحالات إلى أربعة ملايين و428239 منذ بدء الجائحة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس «كورونا» إن 460 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 93824.