شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تواصل توعيتها المرورية عبر حملة «لا تفقد تركيزك على الطريق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة المرور والدوريات تقديم التوعية لقائدي المركبات من خلال حملتها الإلكترونية، التي أطلقتها في السابع من شهر مارس الجاري و جاءت تحت شعار «لا تفقد تركيزك على الطريق» بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات للتقليل من مخالفة الانشغال بغير الطريق للحدّ من وقوع الحوادث المرورية والآثار السلبية التي تترتب عليها.

وأكد النقيب فهد البلوشي مدير فرع دوريات الطرق الخارجية في شرطة الشارقة البصمة الواضحة للحملة منذ إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات الرسمية في الدولة، حيث صاحب ذلك تفعيل الدورية المدنية في رصد مخالفات الانشغال عن الطريق للتواصل مع قائدي المركبات المخالفين وتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبوها والتي تستهدف الحملة الحد من وقوعها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن أكثر من «25» ألف مستفيد.

وأوضح البلوشي أن إطلاق هذه الحملة جاء وفقاً للإحصائيات المرورية السابقة التي أشارت إلى أن عدم التركيز على الطريق من قبل قائدي المركبات يعد من ضمن الأسباب التي أدت إلى وقوع عدد من الحوادث في الأعوام الماضية، وانطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة في الحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، تماشياً مع أهدافها التي تجسد إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.