شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يوسع عوائده التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قرر نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز شطب 1100 مقعد من مدرجه الشمالي والشرقي والجنوبي، وذلك لنصب شاشات رقمية تعرض إعلانات رعاته من أجل توسيع عوائده التجارية.

وأعلن النادي تقليص عدد مدرجات ملعبه الاتحاد الذي يتسع لـ54 ألف متفرج في بيان جاء فيه: «سنقوم بنصب شاشات ديجيتال في المدرجات القريبة من الملعب كجزء من عملنا لتطوير استاد الاتحاد، نأسف لإزالة نسبة قليلة من المقاعد المخصصة لحملة تذاكرنا الموسمية ومشجعينا وتم الاتصال بحملة تذاكرنا الموسمية في ديسمبر 2020 لإبلاغهم وتم منحهم الأفضلية في إعادة تخصيص المقاعد لموسم 2021-2022 لكنهم سيدفعون مبلغاً أعلى لتذكرة الموسم المقبل بغض النظر عن موقع مقعدهم الجديد».

ورغم التقليص هناك خطط لتوسيع استاد الاتحاد لـ60 ألف متفرج في السنوات المقبلة من خلال توسيع المدرج الشمالي، ولن تمنع الشاشات الجديدة الرؤية وستزيد من عوائد النادي الذي غاب المشجعون عن مدرجاته بسبب فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعود 10 آلاف مشجع لمشاهدة آخر مباراة للفريق في الموسم أمام إيفرتون عندما يرفعون كأس البطولة التي اقترب «سيتي» من حسمها لصالحه.