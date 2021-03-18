شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بورتو: بيبي يمكنه اللعب حتى سن الـ42 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو البرتغالي، إن بمقدور ظهيره البرتغالي - البرازيلي بيبي (38 عاماً)، نجم ريال مدريد السابق، اللعب حتى سن الـ42.

وكان بيبي عاد لبورتو في 2019 من الريال ووقع في نوفمبر الماضي عقد تمديد حتى 2023 لكن دا كوستا يعتقد أنه يستطيع اللعب حتى 2025 وأضاف: «قررنا التمديد لأربعة لاعبين، وأنا بنفسي قررت التمديد لبيبي، الجميع يعرف أن بيبي كان يمكنه اختيار أي ناد في الخارج ويتقاضى 3 أضعاف ما نعطيه من أجر، لكنه اختار العودة لبورتو، لأنه يحب النادي، في آخر مباراة أمام باكوس دي فيريرا ركض بيبي أكثر من 10 كيلومترات وهذا خارق لقلب دفاع».

وتألق بيبي في ذهاب وإياب بورتو أمام اليوفنتوس وأنقذه من 18 تسديدة من زميله السابق كريستيانو رونالدو عقب طرد زميله مهدي تاريمي، بضمنها تسديدة رأسية من نجم اليوفي في الدقيقة 124.