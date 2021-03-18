شكرا لقرائتكم خبر عن خليل الرميثي ينتهي من تصوير «بنات مسعود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى الفنان البحريني خليل الرميثي، من تصوير مشاهده في المسلسل الكوميدي الإماراتي «بنات مسعود» المقرر عرضه خلال رمضان على تلفزيون أبوظبي. ونشر الرميثي مقطع فيديو أثناء عودته إلى البحرين، موجهاً شكره لدولة الإمارات و«أبوظبي للإعلام» على دعم الفنان الخليجي، وأيضاً شكر طاقم عمل «بنات مسعود» وعلى رأسهم مؤسسة ظبيان للإنتاج الفني والمنتج والفنان سلطان النيادي.

مسلسل «بنات مسعود» تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم، يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم جمعه علي، شيماء سبت، أحمد العنوان، منصور الفيلي، جمال الردهان، سلوى بخيت، هيفاء العلي وآخرون.

وتدور قصة المسلسل حول مسعود وبناته اللاتي تقع لهن العديد من المشاكل في الحياة، وتحاول شقيقتهن الكبرى الحفاظ عليهن ورعاية والدها في نفس الوقت.