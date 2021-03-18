شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مقهى ومركز تدليك لعدم الالتزام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي مقهي في منطقة الكرامة ومركز تدليك في منطقة البرشاء الأربعاء، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومخالفة 2 وتوجيه 35 تنبيهاً.

وأكدت أنها بناء على التقرير اليومي، نفذت 2357 زيارة تفتيشية على المؤسسات، ونسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات السلامة العامة 2325 مؤسسة.

وقالت إنها تدقق على المؤسسات كافة في الإمارة، باختلاف أنشطتها التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها، لتعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.