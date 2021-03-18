شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد يعتمد دليل «الموجهات الإعلامية لحكومة الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اعتمد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إصدار دليل «الموجهات الإعلامية لحكومة الشارقة»، ليشكل مرجعاً شاملاً للعمل الإعلامي بجميع تخصصاته وقنواته، للعاملين في إدارات الإعلام والاتصال في حكومة الشارقة. ويأتي تطويراً للمنظومة الإعلامية في الإمارة، لضمان وجود تكامل في العمل الإعلامي بين المؤسسات الحكومية والاعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد، الذي عقد يوم الأربعاء في مقر قناة الوسطى بمدينة الذيد.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس: الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام للمجلس.

ويتضمن المرجع، أدلة متنوعة تتعلق بالسمعة الإعلامية، والتعامل مع الأزمات الإعلامية، والموجهات الإعلامية المجتمعية، ومسؤوليات الأطراف المعنية بالإعلام، وأدلة تستهدف الإعلام الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتسويق والرصد الإعلامي.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد، أهمية صناعة المحتوى الإعلامي المسؤول، المستند إلى القيم المجتمعية، بما يسهم في حماية الهوية والتراث، وتعزيز الثقافة، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: إن المجلس يواصل برامجه في ترسيخ قيم العمل الإعلامي، ومواكبة التطورات، بما يحاكي إنجازات إمارة الشارقة، ويكمل جهود دولة الإمارات، لتطوير القطاع. مؤكداً حرص المجلس على تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الإعلامية المختلفة.

وثمن رئيس المجلس جهود «قناة الوسطى من الذيد» في نقل تراث المنطقة الوسطى وثقاتها، والحفاظ على القيم الأصيلة لأبنائها. مشيراً إلى دور القناة في حماية الموروث الشعبي، والتعريف بتفاصيل حياة أبنائها ومكتنزاتهم التراثية.

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد، على نتائج مخرجات الربع الأول للمجلس والمؤسسات التابعة له. وناقش المجتمعون أهم مشروعات هذا العام، بما فيها اعتماد استراتيجية المجلس المتوافقة مع استراتيجية المؤسسات التابعة له، إذ تم شكلت لجنة متخصصة من موظفي المؤسسات الثلاث، من أصحاب الخبرة والكفاءة.

واستعرض أعضاء المجلس خطط العمل المقبلة، وأبرز الفعاليات التي يجري العمل على تنظيمها، مع مراعاة الأحوال والمستجدات العالمية، وتأكيد الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي. وناقشوا جاهزية استقبال شهر رمضان المبارك.

وتناول الدكتور خالد المدفع، تقرير لجنة الأفلام المختصة بتوفير المحتوى لصناع السينما في العالم، مبيناً أن اللجنة تعمل على ترويج الإمارة وجهة مهمة للتصوير السينمائي وصنع الأفلام، إذ صوّرت نحو 300 موقع، ضمن المرحلة الأولى وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، عن مواقع كثيرة.

وعملت المدينة على موقع إلكتروني يضم المعلومات والبيانات والصور والفيديوهات، لتسهيل اختيار مواقع التصوير، لجميع الشركات المحليه والدولية.

واستعرض محمد حسن خلف، البرامج الإذاعية والتلفزيونية، المقرر عرضها خلال شهر رمضان، وأبرز خطط المؤسسة والمشروعات المستقبلية.

فيما استعرض طارق علاي، خطط المكتب، ومستجدات فعالية المجلس الرمضاني الذي ينظمه المكتب سنوياً. مشيراً إلى أنه سيكون بحلة جديدة تتوافق مع المستجدات، ومحتوى متنوع يثري الأمسيات الرمضانية بالمعلومات المفيدة والقيمة.