شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة تدريبية نظمها حزب الشعب الجمهورى لنوابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم حزب الشعب الجمهورى، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها فى مقر الحزب الرئيسى لكتلته البرلمانية فى مجلس النواب، والتى عقدت على مدار يومى 16 و17 مارس الجارى.

ويستهدف الحزب من هذه الدورة التدريبية ومثيلاتها صقل خبرات نوابه بمزيد من العلم والخبرات المتراكمة التى يمتكلها المحاضرون، صفى الدين خربوش الأمين العام للحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، والدكتور معتز عبد الفتاح أمين التدريب والتثقيف السياسى بالحزب، والدكتور هشام مجدى، والذين تم اختيارهم من قيادات الحزب وكوادره أيضاً.

وتطرقت الدورة إلى عدد من الموضوعات المهمة التى يحتاجها عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الجارى، كاختصاصات مجلس النواب وحقوق النائب وواجباته، وتعريف الحصانة البرلمانية، والفرق بين دور الانعقاد العادى وغير العادى، وأجهزة المجلس البرلمانية، ونظام التصويت فى المجلس، بالإضافة إلى وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.

وأكد الحزب، أنه بصدد عقد دورة تدريبية مماثلة لكتلته البرلمانية فى مجلس الشيوخ، وكذلك شباب الحزب وكوادره القيادية خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيز كوادر قادرة على حمل المسئولية في المستقبل القريب، وخوض الاستحقاقات الدستورية المزمع عقدها وتوسيع قاعدة الحزب الشعبية.