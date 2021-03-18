بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ومركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام بحي غرب، وتابع سير العمل بأقسام المستشفى، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ أثناء الزيارة الدكتور محمد جمال مدير المستشفى، ونائب مدير المستشفى ورؤساء الأقسام المختلفة.

وتابع "سعد" عملية تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، للوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز.

كما تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 100 سرير بالمستشفى لعلاج حالات الإصابة بكورونا منهم 10 أسرة عناية متوسطة و4 أسرة عناية مركزة.