أمريكا / مقتل 8 أشخاص في إطلاق نارٍ في جورجيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد إثر إطلاق نار على 3 مراكز صحية (SPA) في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، مساء الثلاثاء، بينما إعتقلت قوات الأمن مشتبها به يُعتقد أنه مسؤول عن الهجمات الثلاث.

وذكرت شرطة أتلانتا أن أدلة مصورة تشير إلى "أنه من المحتمل للغاية" أن يكون الشخص نفسه مسؤولا عن حوادث إطلاق النار الثلاثة، وفق ما أفادت به شبكة "CNN" الأمريكية.

ووقع إثنان من حوادث إطلاق النار في مركزين صحيين عبر الشارع في شمال شرق أتلانتا، ووقع الآخر على بعد حوالي 30 ميلاً في مقاطعة شيروكي شمال غربي أتلانتا.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا في بيان صحفي "لقطات الفيديو أظهرت سيارة المشتبه به في مقاطعة شيروكي، في وقت قريب من إطلاق النار".

وأفادت الشرطة أيضا بأن المشتبه به هو شخص يدعى روبرت أرون لونغ ويبلغ من العمر 21 عاما، وقال مسؤولون إنه لا توجد مؤشرات فورية على الدافع، والتحقيقات مازالت جارية.