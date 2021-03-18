شرطة النجدة تكشف حصيلة واجباتها خلال 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" إن الممارسات الأمنية لشرطة النجدة أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا تنوعت بين السرقة والمخدرات وحمل السلاح غير المرخص.

واشار البيان، انه تم القبض على (٥٥) مخمورا يعترضون سبيل المارة وضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية حيث تم إحالة جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص

