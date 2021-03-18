انت الان تتابع خبر شرطة النجدة تكشف حصيلة واجباتها خلال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفذت مفارز مديرية شرطة النجدة واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" إن الممارسات الأمنية لشرطة النجدة أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا تنوعت بين السرقة والمخدرات وحمل السلاح غير المرخص.
واشار البيان، انه تم القبض على (٥٥) مخمورا يعترضون سبيل المارة وضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية حيث تم إحالة جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص
واشار البيان، انه تم القبض على (٥٥) مخمورا يعترضون سبيل المارة وضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية حيث تم إحالة جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص