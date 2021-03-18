تهديدات برنامج إيران الصاروخي.. مؤتمر دولي للتصدي لطهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد سياسيون وخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا، الخميس، مؤتمرا دوليا، لبحث تهديدات البرنامج الصاروخي الإيراني وسبل التصدي له.

ويبحث المؤتمر الذي ينظمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (تمثلها منظمة مجاهدي خلق المعارضة)، عبر الإنترنت، سبل الخطوات الضرورية التي تحتاجها أوروبا والولايات المتحدة للتعامل مع هذه التهديدات.

ويكشف ممثل عن المجلس، خلال المؤتمر، معلومات عن موقعين للصواريخ الباليستية لقوات الحرس في غرب إيران تم استخدامهما لشن هجمات ضد دول مجاورة.

يشارك في المؤتمر السفير جوليو ترزي، وزير خارجية إيطاليا الأسبق، والدكتور وليد فارس، الأمين العام المشارك للمجموعة البرلمانية عبر الأطلسي لمكافحة الإرهاب.

إضافة إلى مستشار مكافحة الإرهاب في منطقة القوقاز في مجلس النواب الأمريكي، وخبير في شؤون الشرق الأوسط.

ويعد برنامج الصواريخ الباليستية، ركيزة استراتيجية للنظام الإيراني، وكان من أكثر القضايا إثارة للقلق، لأنه بمثابة عامل تمكين لأنشطة النظام الخبيثة في السنوات الأخيرة.

وتعد "قوة الفضاء"، وكانت تسمى "سلاح الجو"، هي أحد الفروع الخمسة لقوات الحرس الثوري الإيراني، والتي تم تغيير اسمها مع تنامي دور برنامج الصواريخ البالستية، في أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وكانت واشنطن أعلنت مطلع، الشهر الماضي، عن استخدامها وسائل متعددة لمراقبة برنامج إيران الصاروخي ومنعها من تطويره.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "واشنطن تستهدف التزام إيران بشأن نشاطها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي".