فضيحة فساد بالشرطة الألمانية.. رشوة وغش وخيانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنّت الشرطة الألمانية، الخميس، مداهمات قوية في مدينة بريمن ضد شبكة فساد وجريمة متورط فيها شرطي كبير.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية (خاصة) عن مصادر أمنية أن "الشرطة تشن في الوقت الحالي حملة مداهمات ضد شبكة فساد متخصصة في المخدرات والرشوة وغسل الأموال، متورط فيها مسؤول بالشرطة في بريمن".

ووفق المجلة، فإن القضية بدأت برسالة من مجهول إلى مكتب الشرطة الجنائية في بريمن، بلغ فيها عن جرائم بالمدينة.

وكان المبلغ المجهول على دراية كبيرة بما يحدث، وذكر أسماء وجرائم بعينها وشبكة إجرامية محددة الملامح، لكن الشيء الذي دفع الشرطة للاهتمام بالأمر؛ هو وجود اسم أحد مسؤوليها بين المشتبه بهم في هذه الشبكة.

وصباح اليوم، داهمت عناصر الشرطة منزل هذا المسؤول على خلفية تورطه في تهم متعلقة بالفساد والرشوة والغش وخيانة الأسرار الرسمية.

ووفق التحقيقات، فإن المسؤول الشرطي أفشى معلومات حساسة لبعض شركائه مقابل الحصول على خدمات مثل استئجار سيارة.

وذكرت دير شبيجل أن "المداهمات جزء من تحقيق كبير تجريه شرطة بريمن"، مضيفة: "اتخذت الشرطة إجراءات ضد المشتبه بهم منذ وقت مبكر صباح اليوم، وألقت القبض على 4 أشخاص وفتشت 20 منزلا ومحلا تجاريا".

ويبدو أن المسؤول الشرطي المشتبه به متورط في جرائم مع عشيرة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات منحدرة من أصل تركي، وفق دير شبيجل التي قالت "نشاط هذه العشيرة جزء من التحقيقات في القضية".

وفي الأسابيع الأخيرة، تفجرت عدة فضائح فساد في أوساط السياسيين في الاتحاد المسيحي الحاكم، طالت 3 نواب وسياسيا بارزا، متعلقة بصفقات شراء أقنعة طبية "كمامات"، ما أوجد جدلا كبيرا في البلاد.