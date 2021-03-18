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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا بقاعدة البحر الأحمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا بإشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" مع السفينة البرمائية الأمريكية "USS SOMERSET- LPD 25" في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

وقال بيان اصدرته القوات المسلحة المصرية إن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف "سطحى / جوى / تحت السطح / إلكتروني" بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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