شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا بقاعدة البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا بإشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" مع السفينة البرمائية الأمريكية "USS SOMERSET- LPD 25" في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.



وقال بيان اصدرته القوات المسلحة المصرية إن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف "سطحى / جوى / تحت السطح / إلكتروني" بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.