المجلس العالمي للتسامح يبحث التعاون مع اتحاد المجتمع الإسلامي في مقدونيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام خلال لقائه في العاصمة المقدونية سكوبيه الحاج شاكر فتاي رئيس اتحاد المجتمع الإسلامي رئيس العلماء المسلمين في مقدونيا الشمالية سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال نشر قيم التسامح والسلام في المنطقة والعالم وذلك في ضوء اتفاقية التعاون والعمل المشترك الموقعة بين الجانبين.



وأشاد الحاج فتاي خلال استقباله الجروان بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز قيم التسامح حول العالم، وثمّن الدور الرائد والقيادي الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال التسامح والسلام، ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.

حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان المقدوني دكتور فاضل زنجيلي عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام والدكتور زوران اليفسكي مستشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.