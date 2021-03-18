موسكو تستدعي سفيرها بعد تصريح بايدن حول بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استدعت روسيا الأربعاء سفيرها إلى الولايات المتحدة للعودة لموسكو للتشاور بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فلاديمير بوتين «سيدفع ثمن» ما قيل عن التدخل في الانتخابات.



وأدلى بايدن بتلك التصريحات بعد أن أيد تقرير للمخابرات الأمريكية مزاعم ترددت منذ فترة طويلة عن أن بوتين كان يقف وراء تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية وهو اتهام تصفه روسيا بأنه بلا أساس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو لمناقشة مستقبل علاقات روسيا مع الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تدهور العلاقات لمستوى غير قابل للإصلاح.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في بيان «الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تحديد سبل إصلاح العلاقات الروسية الأمريكية الصعبة التي قادتها واشنطن إلى طريق مسدود في السنوات الماضية». وتابعت قائلة: «نحن مهتمون بتجنب التدهور غير القابل للإصلاح إذا أدرك الأمريكيون المخاطر المحتملة».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرّح في وقت سابق الأربعاء، إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قاتل» محذراً من أنه «سيدفع ثمن» أعماله ما تسبب بأول أزمة دبلوماسية في ولايته. عند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في تلفزيون «ايه بي سي» الأمريكي خلال حوار الأربعاء سؤالاً مباشراً لبايدن إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي «قاتل»، أجاب الرئيس الأمريكي: «نعم أعتقد ذلك». وأضاف: «سترى الثمن الذي سيدفعه قريبا».