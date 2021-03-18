شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: حظر تركيا حزباً موالياً للأكراد «تقويض للديمقراطية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

حذّرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موال للأكراد في تركيا ستشكل تقويضاً للديمقراطية هناك.

وقدم مدع عام تركي التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب «الشعوب الديمقراطي» لاتهامه بأنشطة «إرهابية».

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحزب بأنه «واجهة سياسية» لحزب «العمال» الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه».

وأضاف: «ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية».

وندد الحزب بـ«انقلاب سياسي» بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة «إرهابية»، معتبراً أن الرئيس أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب «الشعوب الديمقراطي» بروين بولدان ومدحت سانجار: «ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معاً ضد هذا الانقلاب السياسي». ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب «الشعوب الديمقراطي» أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب «الشعوب الديمقراطي» إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية. واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن الحزب «يتصرف كامتداد» لحزب «العمال» الكردستاني، الذي يشنّ حركة تمرد دموية في تركيا وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».

وأكد المدعي العام أن «أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة». كما طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب. ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

ويأتي هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب «الحركة القومية اليميني المتطرف»، لحزب «الشعوب الديمقراطي». ويتّهم أردوغان حزب «الشعوب الديمقراطي» بأنه «واجهة سياسية» لحزب «العمال» الكردستاني.

وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى حزب «الشعوب الديمقراطي» بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب «العمال» الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف شباط/فبراير.

وأعلن دولت بهجلي زعيم حزب «العمل القومي» (يمين متطرف)، في أوائل آذار/مارس، أن حظر حزب «الشعوب الديمقراطي» بات «ملحاً وضرورياً». وينفي حزب «الشعوب الديمقراطي» بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة «أنشطة إرهابية»، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.

كما اتهم الحزب أردوغان بـ«استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي»، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية. وتابع حزب «الشعوب الديمقراطي»: «أن عدوانيتهم دليل على ذعرهم»، مؤكداً: «مهما فعلوا، لن نرضخ أبداً ولن نستسلم (...) سنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكل تصميم».