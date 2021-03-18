شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مقتل 13 بإسقاط مروحية وتفجير حافلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول- رويترز

قال مسؤولون أفغان إن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب تسعة آخرون عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول، الخميس، في حين لاقى تسعة من أفراد قوات الأمن حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في وقت متأخر، مساء الأربعاء، حيث أسقطت المروحية بصاروخ.

وقال عبد الصمد حامد بويا المستشار في وزارة الإعلام والتكنولوجيا الأفغانية إن الانفجار استهدف حافلة تستأجرها الوزارة لنقل موظفيها.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن الحكومة اتهمت مقاتلي "طالبان" بالمسؤولية عن هجمات استهدفت موظفين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني وصحفيين في الآونة الأخيرة، ونفت "طالبان" ضلوعها في هذه الحملة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" ودول رئيسية بينها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، أن تسعة من قوات الأمن قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وقال مصدر إن الطائرة أصابها صاروخ خلال الإقلاع في إقليم ميدان وردك في وسط أفغانستان ، ولم يتضح من أطلق الصاروخ، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن .

وذكرت وزارة الدفاع الأقغانية أنها تحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل طاقم الطائرة وأفراد من القوات الخاصة كانوا على متنها، وصرح مصدر في القوات الجوية بأن الهليكوبتر كانت في مهمة إمداد شملت نقل جثة جندي وجنود مصابين.