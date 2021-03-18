شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب قبالة الساحل الجزائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر- أ.ف.ب

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري، الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأمريكي للزلازل. وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومتراً شمال شرق مدينة بجاية عند الساعة 1:04 بالتوقيت المحلي (00:04 ت.غ)، على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن سكان بجاية البالغ عددهم نحو 164 ألف نسمة شعروا بهزة متوسطة، كما أن سكان العاصمة الجزائر شعروا بهزة خفيفة.

وأفاد المرصد الأمريكي أن هزتين بقوة 5,2 و4,7 درجة على التوالي تبعتا الزلزال في نفس المنطقة.

وأبلغت الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية عن بعض حالات الذعر بين السكان خلال خروجهم من منازلهم، إضافة إلى تشقق جدران بعض المنازل وانهيار جزئي لمبنى قديم غير مأهول. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين السكان. وأظهرت صور تم تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأضرار والتشققات التي أصابت المنازل.