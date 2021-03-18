شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريتس يعين الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً لأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة-أ.ف.ب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، تعيين الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له إلى أفغانستان والمناطق المجاورة، وذلك قبيل بدء محادثات سلام حول هذا البلد الذي تمزقه الحروب تستضيفها موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيعمل أرنو بالتنسيق مع الكندية ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى كابول ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه قد طُلب من الدبلوماسي الفرنسي الذي عمل سابقاً مبعوثاً أممياً إلى عملية السلام في كولومبيا ولديه خبرة في الشؤون الأفغانية «المساعدة على التوصل إلى حل سياسي للنزاع الأفغاني». وأضاف أن تعيينه «يعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بحل سلمي للنزاع».

وجاء إعلان التعيين قبل وقت قصير من بدء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، الخميس، في موسكو بدعوة من روسيا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وباكستان والصين. واقترح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عقد اجتماع موسع بعد ذلك في تركيا للتوصل إلى اتفاق شامل، وفق وثيقة تم تسريبها إلى وسائل إعلام أفغانية.

كما طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان يشمل إيران لبحث ضمان الاستقرار في أفغانستان في المستقبل. وتأتي هذه المحادثات قبل الموعد النهائي في الأول من أيار/مايو الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسحب قواتها من أفغانستان، واعتبر الرئيس الحالي جو بايدن أنه سيكون من الصعوبة بمكان الالتزام به.

وقال دوجاريك إن أرنو سوف «يسعى إلى تعزيز علاقات حسن الجوار» في المنطقة التي «تساهم في تحقيق السلام» في أفغانستان.