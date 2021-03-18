شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد المُلّاك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتنظيم اتحاد المُلّاك، برئاسة خلفان الشامسي، رئيس اللجنة، ومشاركة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، واتحاد مُلّاك حي الرقايب.

وقال الشامسي، إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، بحضور ممثلي وزارة الطاقــة والبنية التحتية، وممثلين عن اتحاد مُلّاك حي الرقايب الذين عرضوا تجربتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتبودلت الآراء في التحديات التي تواجههم وسبل حلها.

وأضاف أن اللجنة اطلعت، كلك على المواد التي استحدثتها والتعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، وناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث تبودلت الآراء في تلك التعديلات والتعرف إلى جهود الوزارة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه اتحاد المُلّاك.