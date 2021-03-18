شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند» يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

تعاود مدينتا «ديزني» الترفيهيتان في كاليفورنيا نشاطهما في 30 نيسان/أبريل المقبل بعدما بقيتا مقفلتين لأكثر من عام بسبب جائحة «كوفيد-19»،على ما أعلنت المجموعة في بيان، الأربعاء.

وأوضحت المجموعة أن «ديزني لاند بارك» و«ديزني كاليفورنيا أدفنتتشر بارك» سيفتحان رسمياً في 30 أبريل/ نيسان بسعة محدودة.

أما الفنادق فسيعاد فتحها في اليوم السابق، ولكن أيضأً بسعة محدودة.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة «بوب تشابك» عبر قناة «سي إن بي سي» قائلاً: «لمسنا حماسة الناس ورغبتهم في العودة إلى متنزهاتنا في كل أنحاء العالم». وأضاف: «أعتقد أن الناس يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على السفر بعد تلقيهم اللقاح».

وكان «تشابك» أعلن في 9 آذار/ مارس أنه يأمل في إعادة فتح مجمع «ديزني لاند» الترفيهي قبل نهاية أبريل / نيسان المقبل بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة «كوفيد-19» نظراً إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وأوضح بوب تشابك الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في «ديزني» أن الاستعدادات لإعادة فتح «ديزني لاند» قد تستغرق وقتاً وقد لا تكتمل بحلول الأول من أبريل/ نيسان، وأشار إلى أن إعادة فتح المجمع تستلزم خصوصاً «استدعاء أكثر من عشرة آلاف موظف تم وضعهم في حالة بطالة فنية» منذ بداية الوباء و «تدريبهم على العمل وفقاً للمتطلبات الجديدة لولاية كاليفورنيا».