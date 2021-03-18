شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تكشف عن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل ستكون مرهون بالظروف الصحية.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته بحسابها على تويتر:" طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حالياً".

وأضافت الوزارة :" الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية

