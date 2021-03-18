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"التربية" تكشف عن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل ستكون مرهون بالظروف الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته بحسابها على تويتر:" طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حالياً".
وأضافت الوزارة :" الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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