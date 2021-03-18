شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي رئيساً لبنك دبي التجاري والمنصوري نائباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة بنك دبي التجاري على انتخاب حميد محمد عبيد القطامي رئيساً للمجلس، وذلك خلال اجتماعه 17 مارس 2021. كما وافق المجلس على انتخاب سلطان سعيد محمد المنصوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال البنك أي بما يعادل 560.5 مليون درهم، ويكون أخر يوم شراء للاستحقاق 24 مارس والاستبعاد من الأرباح 25 مارس.

وتقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020 وهي 15.4 مليون درهم.

كما اعتمدت القرارات الخاصة وهي الموافقة عهلى نجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الأسمية الإجمالية الخالية 3 مليارات دولار أمريكي وإصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج. والموافقة على التعديلات المقترحة لبعض مواد النظام الأساسي.