شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار درهم أرباح موانئ دبي العالمية قبل الاستقطاعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 8,53 مليار دولار العائدات بنمو 11% بدعم من عمليات الاستحواذ

ارتفاع إيرادات الخدمات البحرية واللوجستية بنسبة 33.2%

3,3 مليار دولار الأرباح المعدّلة قبل استقطاع وهامش الأرباح 38.9%

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، الخميس، عن ارتفاع العائدات بنسبة 11.0% لتصل إلى 8,533 مليار دولار (31 مليار درهم) في 2020، وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.4% محققة 3,3 مليار دولار (12 مليار درهم)، مع بلوغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 38.9%.

أهم النتائج

بلغت العائدات 8,53 مليار دولار (حققت العائدات نموًا بنسبة 11.0% وفقًا للتقارير المعلنة)، وحققت العائدات نموا بنسبة 11.0% بدعم من عمليات الاستحواذ، ومساهمة سنة كاملة من شركتي «توباز للطاقة والملاحة» و«بي آند أو فيريز».

وارتفعت إيرادات الخدمات البحرية واللوجستية بنسبة 33.2٪، فيما تراجعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 7.0% وانخفضت بنسبة 3.2% مع استثناء عملية بيع قطعة الأرض التي تمت في 2019. وارتفعت عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية لتصل إلى 1.8%.

حققت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا 0.4% وحققت هامشًا للعام بأكمله بنسبة 38.9%. وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 42.1%.

كذلك، انخفض هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية (مع استثناء عملية بيع قطعة الأرض التي تمت في 2019) بنسبة 0.8%، مما يعكس المرونة في محفظة أعمال الشركة.

وانخفض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التغيير في مزيج الأعمال مع توحيد الأعمال اللوجستية ذات الهامش المنخفض.

أداء قوي لتوليد النقد



زاد النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 17.8% إلى 2,901 مليار دولار في 2020 (مقارنة بـ 2,462 مليار دولار في 2019) حيث ركزنا على إدارة التكاليف للحفاظ على النقد.

وتحسنت التدفقات النقدية الحرة (بعد الإنفاق الرأسمالي النقدي على الضريبة والصيانة) بنسبة 19.0% إلى 2,44 مليار دولار. (2,05 مليار دولار لعام 2019)

نمت الرافعة المالية (من صافي الدين المعدّل إلى الأرباح المعدّلة السنوية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 3.7 أضعاف (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) مقارنةً بـ 3.4 أضعاف في السنة المالية 2019 بسبب ارتفاع صافي الدين البالغ 11.0 مليار دولار (مقارنة بـ 10.3 مليار دولار لعام 2019)، بينما بلغ صافي الرافعة المالية، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛ 4.3 أضعاف مقارنةً بـ 3.9 أضعاف في السنة المالية 2019.

استثمارات منضبطة

وأعلنت الموانئ ومحطات الحاويات عن استثمارات جديدة في السنغال وأنغولا وإندونيسيا. تشمل الاستثمارات قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية عملية الاستحواذ المعلن عنها على «ترانسوورلد» و«يونيكو».

بلغ الإنفاق الرأسمالي 1,076 مليار دولار (مقارنة بـ 1,146 مليار دولار لعام 2019)، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية.

وارتفعت توجهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 إلى حوالي 1.2 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، وجدة (السعودية)، و«ميناء لندن غيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «بربرة» (أرض الصومال)، وميناء «السخنة» (مصر)، وميناء «كوسيدو» (جمهورية الدومينيكان).

أداء يفوق التوقعات

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان: «سجلت محفظة الأعمال أداءً أفضل من التوقعات في عام 2020. ولا تزال الجائحة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والحرب التجارية تسبب حالة من عدم التيقن، إلا أن التوقعات تظل إيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل.»

وأضافت: «بداية مشجعة للتجارة في 2021. ونعتزم مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في سلاسل التوريد لأصحاب البضائع من أجل زيادة النمو والعائدات.»

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

«يُسعدنا أن أداء محفظتنا كان أفضل من المتوقع، في مثل هذا العام الذي لم يسبق له مثيل، لتحقيق أحجام ثابتة واستقرار الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونمو التدفق النقدي الحر، مما يمثل إنجازًا رائعًا. وتفوق أداء صناعة شحن الحاويات على الانخفاض المتشائم بأرقام مضاعفة والذي توقعه البعض في بداية الجائحة، مما يوضح مرونة السوق، كما تفوق أداء مجموعة موانئ دبي العالمية مرة أخرى في القطاع، مما يدل على أننا في المواقع الصحيحة، وسوف يستمر التركيز على بضائع بلد المنشأ والمقصد من أجل تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والمرونة.

وتابع: «لقد واصلنا إحراز تقدم في إستراتيجيتنا لتمكين التجارة وتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع، وقد ركّزنا جهودنا على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات. كما أسعدتنا كثيرًا ردود الفعل الإيجابية من مالكي البضائع، ونواصل حاليًا تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا، وهو ما يبشر بالخير مستقبلًا.»

إلغاء إدراج الأسهم

سلطان بن سليم

وقال ابن سليم: «ومن أجل التركيز على تحقيق أهدافنا وإستراتيجياتنا بفعالية أكبر، قامت الشركة في عام 2020 بإلغاء إدراج أسهمها في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة. وتستند القوة والمرونة التي تظهرهما أعمالنا باستمرار في مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعنا. وقد شكّلت قدرتنا على التكيّف والتغيير عاملاً أساسياً في نجاحنا، ويجب أن نستمر في التطور لكي نواصل النمو.»

وأضاف: بالنظر إلى المستقبل، سنستمر في أسلوبنا الانتقائي في الاستثمارات الجديدة والتركيز على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها المجموعة لتعزيز أوجه التآزر واحتواء التكاليف لحماية الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو للحفاظ على التدفق النقدي. وما زلنا ملتزمين بقوة بأهدافنا للرافعة المالية المشتركة لعام 2022 (موانئ دبي العالمية والموانئ والمناطق الحرة العالمية) لتكون أقل من 4 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16).

وختم: بشكل عام، يسعدنا أن أداء أعمالنا كان أفضل من المتوقع في عام 2020، ومع أننا لا نزال حذرين بشأن نظرتنا للمستقبل مع استمرار المسائل المتعلقة بالجائحة وحالة عدم التيقن الجيوسياسية في بعض مناطق العالم والحرب التجارية المتواصلة، إلا أننا متفائلون ببداية مشجعة للحركة التجارية في عام 2021 وايجابيون بالنسبة للتوقعات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل للقطاع ولأعمالنا.