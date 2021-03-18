اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في الرابع من فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، قالت لمصراوي في تقرير سابق، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

واتفق كل من نعمان خالد مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، مع عالية في التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.

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