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اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في الرابع من فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة .

وكانت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، قالت لمصراوي في تقرير سابق، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

واتفق كل من نعمان خالد مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، مع عالية في التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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