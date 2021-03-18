البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أميس، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات