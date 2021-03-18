تطبيق "أنستغرام" يطلق أدواتٍ لتحديد سنّ المستخدمين عبر الذكاء الإصطناعي

اسماعيل عبد الحي - كشف تطبيق "أنستغرام" أمس الثلاثاء، عن سلسلة تدابير ترمي لحماية المستخدمين الأصغر سنا، بما يشمل تكنولوجيا تستعين بالذكاء الاصطناعي والتلقين التلقائي للتكهن بسن المستخدمين.

وتفرض قواعد "أنستغرام" أن يكون مستخدموها قد أتمّوا سن الثالثة عشرة على الأقل.

ووفق ما ذكره موقع "يورونيوز"، أكدت الشبكة في منشور عبر مدوّنة أنه "رغم صدق كثيرين في شأن سنهم، ندرك أن بعض الصغار قد يكذبون في شأن تاريخ ميلادهم. نريد أن نبذل جهودا إضافية".

ولم تعط "أنستغرام" المنضوية ضمن سلسلة تطبيقات "فايسبوك"، أي تفاصيل بشأن الأداة التي تطورها لرصد السن الحقيقية للمستخدمين، مكتفية بالإشارة إلى أنها تستند إلى "الذكاء الاصطناعي والتلقين التلقائي".