تحذير من موجة ثالثة لفيروس كورونا في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 8:56 صباحًا

تستعد الحكومة المصرية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة في معدل الإصابات .

الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، توقع دخول الموجة الثالثة من كورونا مصر خلال أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع دخول شهر رمضان، مطالبا في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، الأربعاء بالحد من التجمعات والزيارات العائلية في الشهر الفضيل، لأنها ستكون سببا في زيادة الإصابات، موضحا أن المنحنى الوبائي في مصر تتحكم فيه بنسبة كبيرة سلوكيات المواطنين.

في المقابل، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه ليس بالضرورة أن تدخل مصر في الموجة الثالثة، وأشار خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، إلى أن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية للفيروس، وأن ارتفاع وانخفاض الإصابات الحالي هو مجرد تذبذب في الأعداد لا يدل على دخولنا الموجة الثالثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولًا بأول، كما قررت زيادة المخزون الإستراتيجي من الأكسجين، وتدعيم إجراءات مواجهة الفيروس، وزيادة نقاط التمركز التابعة لوزارة الصحة في الأماكن الأكثر إصابة بكورونا في البلاد.

وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء إلى ما قامت به عدة دول لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار الجائحة، حيث بدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئي، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوي الاحتياجات الخاصة.