قتلى وجرحى باستهداف حافلة حكومية أفغانية

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرين، الخميس، إثر تفجير استهدف حافلة ركاب في العاصمة الأفغانية كابل.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أفغانية عن شرطة العاصمة فإن الحافلة المستهدفة كانت تقل موظفين حكوميين على طريق سار إي كوتال بمنطقة 17 في كابول.

وقال مصدر أمني أفغاني إن الضحايا هم موظفون يعلمون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية وكانوا في طريقهم لمقر عملهم.

وبنفس الطريقة، أسفر انفجار عبوة ناسفة مثبتة على حافلة كانت تقل موظفين بالحكومة الأفغانية، الثلاثاء، عن مقتل 5 نساء وفتاة.

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة مثبتة في الحافلة التي كانت تقل موظفين، من الرجال والنساء، يعملون في وزارات الاتصالات والتعليم والثقافة والإعلام بأفغانستان، واللواتي يقعن في نفس الموقع، بحسب ناصري.

كما هاجم مسلحون الثلاثاء حافلة تقل طلابا وأساتذة من جامعة بغلان ما أدى إلى مقتل شخصين هما طالب وسائق، وأصيب 6 أساتذة.

ومساء الأحد، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 10 في انفجار عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين في كابول.

وتصاعدت وتيرة العنف خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان، على الرغم من بدء محادثات السلام في الدوحة في سبتمبر/أيلول بين الحكومة وطالبان.

غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحفيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.