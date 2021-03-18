قرقاش: تأثير الإمارات يعكس تجربتها التنموية وتبنيها مصالح العرب

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

أكد د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تأثير سياسة دولة الإمارات يعكس تجربتها التنموية وتبنيها المصالح القومية العربية.



وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الكثير من الأخبار والتحليلات تتناول سياسة الإمارات الإقليمية وتأثيرها، والطرح السلبي في بعضها هدفه تغطية عجز المصدر ناشر الخبر. وببساطة، تأثير سياسة الإمارات يعكس نجاح تجربتها التنموية وتبنيها المصالح القومية العربية في ظل ظروف صعبة، وانفتاحها ومصداقيتها مع الأصدقاء والحلفاء».

وأضاف في تغريدة ثانية، أن الهدف من إبرام اتفاقيات السلام الإبراهيمية هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والرخاء والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لن تكون جزءاً من أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، سواء الآن أو في أي وقت.