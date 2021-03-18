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الولايات المتحدة تدعو تركيا إلى احترام حرية التعبير

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

دعت الولايات المتحدة الحكومة التركية، مساء أمس الأربعاء، إلى احترام حرية التعبير، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الأحداث في البلاد.

 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".

 

وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا ، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".

 

وتابع: "نتابع أيضا بدء مساعي لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار من شأنه أن يقضي على إرادة الناخبين الأتراك بدون وجه حق، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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