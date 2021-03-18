شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا : 121.2 مليون إصابة وتطعيم 400 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت بيانات مجمعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 121.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 400 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 121 مليونا و 196 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 68.7 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و 680 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.