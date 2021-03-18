سلطة الطيران تعلن احصائية المسافرين عبر المطارات العراقية

وذكر المكتب الاعلامي لسلطة الطيران المدني في بيان تلقته "الخليج 365" اليوم الخميس ، احصائية المسافرين للعام الماضي.

حيث بلغ مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية (2،003،279) مسافر وبعدد رحلات بلغت (24،983 ) رحلة هابطة ومغادرة والتي كانت معظمها لإجلاء ونقل مواطنينا العراقيين العالقين في دول الخارج من خلال الالتزام الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .



موكدة، بأن تلك الإحصائية التي أصدرتها شعبة تخطيط واقتصاديات النقل الجوي التابعة للسلطة والتي شملت مجموع المسافرين والرحلات في المطارات العراقية وكل من (بغداد ،البصرة ، النجف ،أربيل ، السليمانية ) والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنيين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع خدماتها للمسافرين الكرام .

فيما أوضحت السلطة : أن العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ ( 928983 ) مسافر برحلات بلغت (11391) رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين إلى مطار البصرة الدولي( 198048 )مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه( 2969 )رحلة .



مضيفةٌ: إن المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين إلى مطار النجف الأشرف ( 272770 )مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت ( 2836 )رحلة، وايضاً كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار أربيل الدولي (493454 )مسافر وبرحلات بلغت (5911 )، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه (110024 )مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت (1876 )رحلة ...