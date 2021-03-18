انت الان تتابع خبر توجيه للخارجية لمفاتحة الجهات الدولية بشان لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "الخليج 365" ان توجيه صدر بتولي وزارة الخارجية مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق.

وشمل التوجيه، أيضًا تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات.

