توسيع افاق التعاون بين العراق والسعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة تلقته" الخليج 365" ان رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية مهدي غانم، التقى القائم بأعمال السفارة السعوديّة بندر الحميدي في مقر الوزارة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسُبُل تطويرها والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية ".



واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء ايضا بحث التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدوليّة.