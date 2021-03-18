وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره الهندي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبراهمانيام جاي شانكار وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة نيودلهي اليوم الخميس.

وسلم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد رسالة خطية موجهة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي تتصل بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند جاسم الناجم والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله القناعي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والتجارة.