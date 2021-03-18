الاتحاد للطيران تحصل على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة من "أياتا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا".



وتعزز قدرات التوزيع الجديدة عملية التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السفر، ما يتيح مزيداً من الكفاءة التسويقية، والطرح التنافسي والمنتجات والخدمات المصممة خصيصاً.

ووفقاً لبيان صحافي اليوم الخميس، ستساعد قدرات التوزيع الجديدة الاتحاد في تحويل الطريقة التي يتم فيها تقديم منتجاتها للبيع سواء للشركات أو للمسافرين بقصد الترفيه والعمل، وذلك من خلال تناول قيود التوزيع القائمة حالياً على مستوى القطاع مثل الوقت المقدّر للوصول للسوق وتنويع المنتجات.

ويأتي المستوى الرابع بين أعلى اعتمادات قدرات التوزيع الجديدة الممنوحة من قبل "أياتا"، ويعني أن قدرات الاتحاد في العرض والطلب تشمل اليوم الخدمة الشاملة والقدرة على التغيير، ونتيجة لذلك، يمكن للشركاء الآن شراء وطلب وتعديل طلباتهم عبر استخدام خدمة قدرات التوزيع الجديدة.

وقال نائب الرئيس لإدارة العائدات في الاتحاد للطيران فيجاي باتيجا: "يمثل الحصول على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة من أياتا، إنجازاً هاماً بالنسبة للاتحاد لتتمكّن من تسريع برنامج تحوّلها الرقمي، كما أنه ضرورة لنتمكن من التواصل مع الأطراف الفاعلة ووجهات التجميع، لا شك أن تبني نموذج سريع لتقديم الخدمة، خير دليل على التزام الاتحاد بتوفير مزيد من الخيارات ومرونة أكبر لعملائها وشركائها التجاريين، ستتيح تلك القدرات للاتحاد إمكانية تقديم عروض مصممة خصيصًا للعملاء، فضلاً عن إمكانية التواصل معهن بفاعلية أكبر، لتلبية احتياجات سفرهم والاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة".

وبدوره، قال مدير التوزيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" يانك هويلز: "يُعتبر حصول الاتحاد على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة، أمراً في غاية الأهمية على صعيد عمليات التسويق والبيع، حيث ستتيح للمسافرين محتوى أكبر ومزيداً من الشفافية فيما يخص الرحلات والمنتجات المتاحة بغض النظر عن قناة التوزيع المعتمدة".

ويوفّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي برنامج الاعتماد الرسمي الوحيد في القطاع لدعم المعايير المعتمدة لقدرات التوزيع الجديدة، ويعدّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي ممثلاً عن 290 شركة طيران حول العالم ويدعم قدرات التوزيع الجديدة لتنمية الأعمال والتواصل الفعال بين الناقلات الجوية ووكلاء السفر التجاري.