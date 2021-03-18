سيناتور جمهوري: لا يجب علينا تجاهل اعتداءات إيران وممارساتها في منطقة الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر فيها عن قلقه إزاء اعتداءات إيران المتكررة على واشنطن وحلفائها.



وقال هاغرتي في رسالته: "لا يجب علينا تجاهل اعتداءات إيران وممارساتها في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن إيران نفذت عدوانا في مناطق بالشرق الأوسط، خلال الشهرين الأولين من إدارة الرئيس بايدن.

وعدّد الهجمات التي تعرضت لها عدة دول بالمنطقة، بما يشير إلى السجل المتنامي للعدوان الإيراني منذ يناير/كانون الثاني 2021.

واعتبر أن النظام الإيراني يختبر تصميم إدارة بايدن على الدفاع عن مصالح الأمن القومي وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

كانت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتان، أعلنتا أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأخيرة 2020، دون أن يؤثر ذلك على النتائج.

والثلاثاء، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4.

والأسبوع الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.