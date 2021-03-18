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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 9 من العسكريين ورجال الأمن بعد تحطم طائرة تابعة لها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، مقتل 9 من العسكريين ورجال الأمن بعد تحطم طائرة تابعة لها.

 

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن الوزارة تأكيدها أن هليكوبتر تابعة للقوات الجوية تحطمت الليلة الماضية في منطقة بهسود بإقليم ميدان وردك.

 

وقد أدى هذا الحادث إلى مقتل 4 من أفراد طاقم الهليكوبتر، و5 آخرين من قوات الأمن خلال إحدى المهام وسط أفغانستان.

 

ووفقاً للإفادة الصحفية فإن الطائرة الهليكوبتر من طراز Mi-17 والتي حاولت الهبوط اضطراريا قبل تحطمها.

 

لكن رويترز نقلت عن مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي قولهما إن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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