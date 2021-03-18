شكرا لقرائتكم خبر عن 279.1 مليون جنيه صافى مصروفات هيئة التنمية الصناعية فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تحقيق صافى تكاليف ومصروفات بنحو 279.1 مليون جنيه بنسبة 100% من الربط المعدل، ونحو 143.8% من الربط الأصلى البالغ نحو 194 مليون جنيه.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال بحثها للحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انخفاض قيمة الاعتمادات التى وُجهت لمواجهة متطلبات تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية 2019/2020 بنحو 0.07% مقارنة بالسنة المالية 2018/2019، فضلا عن انخفاض قيمتها مقارنة بنحو مليار و287.1 مليون جنيه، و499.1 مليون جنيه، على التوالى بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2016/2017.

كما اتضح أن الجانب الأكبر من صافى تكاليف ومصروفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 تركز فى مجموعات الأجور والمصروفات والأعباء والخسائر بنحو 42%، 24.5%، 31% على التوالى مقارنة بتركزها فى ذات المجموعات فى السنة المالية 2018/2019 بنسبة 88%.