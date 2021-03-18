أفغانستان.. مقتل 9 عسكريين في تحطم مروحية بإقليم ميدان وردك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، عن مقتل 9 من العسكريين ورجال الأمن بعد تحطم طائرة تابعة لها.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن الوزارة تأكيدها أن هليكوبتر تابعة للقوات الجوية تحطمت الليلة الماضية في منطقة بهسود بإقليم ميدان وردك.

وقد أدى هذا الحادث إلى مقتل 4 من أفراد طاقم الهليكوبتر، و5 آخرين من قوات الأمن خلال إحدى المهام وسط أفغانستان.

ووفقاً للإفادة الصحفية فإن الطائرة الهليكوبتر من طراز Mi-17 والتي حاولت الهبوط اضطراريا قبل تحطمها.

لكن رويترز نقلت عن مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي قولهما إن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.